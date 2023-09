洛克斐勒大學研究人員 檢測治療慢性乙型肝炎的新型藥物

您是否患有慢性乙型肝炎?您是否對研究感興趣?洛克斐勒大學(Rockefeller University)的研究人員正在檢測 一種治療慢性乙型肝炎的新型試驗性抗體藥物。歡迎有興趣參與研究的僑胞洽詢,此活動將提供報酬補償。

在美國所有的族群中,美國亞裔 人死於肝癌的可能性比非西班牙裔白人高70%。日前由紐約洛克斐勒大學附屬醫院的臨床暨醫療科學中心(Center for Clinical and Translational Science, The Rockefeller University Hospital)所作的一項研究中,正在檢測一種治療慢性乙型肝炎的新型試驗性抗體藥物的安全性。

該研究的參加資格,需要符合以下條件: (一)年齡在18歲至70歲之間;(二)患有慢性乙型肝炎並正在接受治療;(三)未感染丙型肝炎或愛滋病毒(HIV)。參與研究包括以下內容:(一)血液檢查;(二)抗體輸注;(三)長達48周的隨訪。

肝癌具有許多潛在「風險因素」,比如基礎疾病、生活方式、族裔相關因素等,瞭解風險因素有助於改善與醫生商討處理肝癌風險的對話。基礎疾病中的乙型肝炎病毒(HBV)在美國有超過86萬的慢性乙型肝炎患者,其中一半以上是亞裔或太平洋島民不一定知道自己已受感染。慢性乙型肝炎可導致肝臟炎症和受損,稱為肝硬化。此外,美國亞裔患2型糖尿病 的可能性幾乎是非西班牙裔白人的兩倍,造成增加患肝癌的風險。生活方式中酗酒者患肝癌的可能性比平常人高五倍。

肝癌在未發展到晚期之前,一般是沒有症狀的,但常見的多種症狀包括未減肥但體重下降、食欲不振、噁心或嘔吐、肋骨下飽脹感、腹部或右肩部疼痛、瘙癢、皮膚和眼睛發黃等。如有以上症狀,應盡快先找家庭醫生檢查,再轉介到鑑定和治療肝病的胃腸病學家或腫瘤 科醫生。診斷肝癌可選的測試有影像學檢查、實驗室測試或活檢。

肝癌可以被治癒嗎?患者在癌症 旅程中的表現如何,很大程度上取決於癌症在被發現時已發展到何種程度。在診斷出肝癌之後,醫生將嘗試確定疾病的嚴重程度(稱為癌症分期)。

如需瞭解更多資訊,請致電:1-800-RUCARES聯繫此研究活動的招募辦公室,也可以發送電子郵件至RUCARES@ Rockefeller.edu。