「北京同仁堂」法拉盛及布碌崙直屬門店

法拉盛北京同仁堂」門店

著名的「北京 同仁堂」在紐約華人 聚居的法拉盛 和布碌崙 各開有兩間門店，隸屬同仁堂在香港的上市公司「同仁堂國藥」，其開辦宗旨在於在海外弘揚中醫中藥，並為本地僑胞提供中醫針灸、中藥等服務。該堂供應數百種優質藥用級別中藥材，是海外中藥品種最齊全的中藥行之一，深受華人同胞歡迎。

始建於1669年的「北京同仁堂」是中國中醫界的第一品牌，至今已有353年歷史，馳譽世界。同仁堂目前已發展成規模宏大、業務遍及全球的中成藥集團，在中國有三家上市公司，共有20餘家海外公司，國內外亦有2,000家分店，貨品行銷40餘國。

紐約的兩家「北京同仁堂」分店，以弘揚北京同仁堂的優良傳統為己任，同時宣揚中國博大精深的中醫學術，結合名牌、名醫、名藥三項優勢為僑胞服務。法拉盛和布碌崙分店供應數百種優質道地的藥用級別中藥材，還有人參、鹿茸、燕窩、冬蟲夏草、花旗參、高麗參、海參、靈芝等名貴藥材，以及特製養生保健品、中成藥及中藥飲片等，並有名中醫駐診，提供針灸、執藥、中藥一條龍服務。

紐約這兩家「北京同仁堂」分店採用同仁堂統一裝潢，店面古色古香，經銷各種珍貴中成藥。由著名的六代老中醫羅江、中醫主任醫師張大衛以及資深中醫師張國熾駐診，並有註冊針灸師常駐看診，敬請預約。

「北京同仁堂」法拉盛分店地址：136-75 41st Ave., Flushing, NY 11355，預約電話：917-285-2896；布碌崙八大道分店地址：4311 8th Ave., Brooklyn, NY 11232（8大道43夾44街），可乘公車B70或B35、或D線地鐵 到九大道站前往。預約電話： 929-250-2605，傳真：929-250-2606。