9月5日(周二):

● Offsite: Yiyun Li: Wednesday's Child w/ David Means

著名作家李翊雲新書發表會:《星期三的孩子(編者譯)》(線下)

9月5日(周二)晚上7點至8點

主辦: Books Are Magic

https://www.eventbrite.com/e/offsite-yiyun-li-wednesdays-child-w-david-means-tickets-694167713317?aff=oddtdtcreator

9月6日(週三):

● Bild Expo

全美最大的攝影、錄影、錄音博覽會(線下)

9月6日(週三)至7日

主辦:B&H

https://www.bildexpo.com/

● Free Legal Clinic (Flushing)

免費法律諮詢(法拉盛 站)(線下)

9月6日(週三)晚上6點半至8點半

主辦:AAFE 亞洲人平等會

https://www.aafe.org/wp-content/uploads/2023/06/AABANY-Pro-Bono-Queens-Flyer_EngChi-Flyer.pdf

9月7日(週四):

● Art for the Millions: American Culture and Politics in the 1930s

大眾藝術:美國一九三零年代的文化與政治(線下)

9月7日(週四)至12月10日

主辦:The Met Fifth Avenue

https://www.metmuseum.org/exhibitions/art-for-the-millions

● The CCP Absorbs China’s Private Sector

亞洲協會政策研究所:中共 兼併中國私營部門(線下)

9月7日(週四)上午8點半至10點

主辦:Asia Society

https://asiasociety.org/center-us-china-relations/events/ccp-absorbs-chinas-private-sector

9月8日(週五):

● 40th Annual Queens County Fair

第四十屆皇后郡節會:豐富的家庭活動等你來參與(線下)

9月8日(週五)至10日

主辦:Queens County Farm Museum

https://www.queensfarm.org/queens-county-fair/

9月9日(週六):

● Joe Wong Standup Comedy Special - This Asian Hates Asian Hate

黃西英文脫口秀專場(線下)

9月9日(週六)晚上8點

主辦:CrazyLaugh Comedy 拉瘋喜劇

https://crazylaugh.eventbrite.com