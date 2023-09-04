初秋新冠3變異株蔓延 疫苗欠奉 順天堂清肺排毒湯 抗疫中藥

僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」，是由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典。

美國政府警告，新冠病毒又出現更難對付的變異株BA.2.86，包括美、英、丹麥、以色列等國都有病例。然而在目前疫苗 欠奉的情況下，紐約順天堂適時推介清肺排毒湯，可望有效改善肺部功能與身體疲倦，不失為值得一試的抗疫中藥。

美國政府說，儘管感染人數不多，但BA.2.86突變數高達36個，預料感染力會比現在歐美各國主流病毒株EG.5強許多。由於今夏熱浪 、初秋開學等因素，人們群聚在室內的機會增加，美國東西岸大城市八月份新冠疫情 顯著上升，住院率提高19%。令人擔憂的是，EG.5症狀多變，對應的疫苗加強劑卻還未上市，僑胞要小心防範今秋新冠疫情。

EG.5也會有新冠疫情的典型症狀，包括流鼻涕、發冷、發燒、咳嗽等，它屬於Omicron XBB系列變異株，所幸目前所知症狀輕微，許多人沒當一回事不去就醫。但因為歐美各地今夏熱浪肆虐，人們待在室內的機率大增，加上夏秋之交孩子們開學群聚，戴口罩 的人也越來越少，許多因素都讓新冠疫情再度升高，在美國這趨勢尤其明顯。

法拉盛 順安堂中醫師林伯里表示，新冠肺炎襲捲全球3年，眾所周知，新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。

順天堂出品的「清肺散」是科學中藥，即是中藥濃縮的精華，是生脈散的人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。在製作過程中必須要先經過水煮。水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等的成分，在水煮的過程中被分解掉；藥材中時常含有的重金屬成分經過水煮後，都只會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正安全的濃縮中藥粉。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號，喜來登酒店對面），電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。