紐約市查獲近8千元非法煙火 捕6嫌

紐約市非法煙火小組近日連續查獲兩起私囤非法煙火案，總價近8000元。(取自市消防局推特)

美國 國慶日即將在下個月到來，本月初才成立的紐約市 非法煙火小組(NYC Fireworks Task Force)近日查緝到多起私囤非法煙火案，總價近8000元，並逮捕共六名嫌犯；市消防局(FDNY)表示，非法放煙火恐造成死亡意外，提醒民眾在節日切勿私放煙火。

根據非法煙火小組，19日晚在紐約市查獲三名嫌犯持有市價3900元的多款非法煙火，試圖在國慶日即將到來之際，在市面上販售；該小組最後將三名嫌犯，以過失危害(Reckless Endangerment)和非法持有煙火等罪嫌逮捕。

另外該小組也在近日查獲有另外三名嫌犯，持有市價4100元的非法煙火，警方也以相關罪嫌將嫌犯逮捕。

紐約州 在上周宣布全面開放、取消新冠肺炎防疫 相關規定，再加上國慶日的到來，在解禁後難防有民眾放煙火慶祝；市長白思豪 (Bill de Blasio)本月初就宣布，市府與聯邦和州府的執法部門合作，成立非法煙火小組以打擊非法煙火的供應及銷售，從源頭嚴打非法煙火，對紐約民眾從外州商店購買的煙火進行來源追蹤，以攔截非法煙火的供應來源。

市府持續提醒，在紐約非法施放煙火為違法，市消防局也表示，非法使用煙火恐導致燒傷、受傷，甚至致死，任何民眾若看到有非法施放、運送或販售情形，都可撥打311熱線匿名舉報，另外若看到有人因施放煙火受傷等，則應撥打911求救。