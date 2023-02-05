牧師惹的禍？英俊小生自曝13歲遭性侵 性格大變

艾米爾漢莫將自己的暗黑執迷歸咎於幼時遭到侵犯卻沒人伸出援手。（路透資料照片）

曾因「以你的名字呼喚我」等片受到矚目、獲好萊塢 力捧的高大英俊小生艾米爾漢莫，卻因醜聞演藝事業大受影響；事隔兩年，漢莫近日首度公開接受訪問，把自己性格上的問題歸咎於13歲時遭到牧師侵犯，當時卻沒有任何人伸出援手。

影片來源：YouTube Access Hollywood

漢莫被前女友揭露是個沉迷性虐待與食人幻想的病態男，隨後有更多女性出面爆料，讓他的形象大崩壞，原先敲定他主演的「劫婚大作戰」等片火速換角，他也被認為演藝生命已經徹底斷送。

漢莫在訪問中承認自己是個爛人，為了自身的過失才會落得如此下場，他說：「我很自私，我利用別人來讓自己感到更舒服，當我達到目的，又趕快把她們踢掉、閃人。我現在是一個更健康、更快樂、更平衡的人，我真的對人生、對我的復原、對於一切的一切很感恩，可是我沒辦法回到過去，也不能消除那些發生在我身上的事。」

漢莫表示，他在13歲時被家中較一位年輕的牧師性侵 ，他至少告訴過兩位信賴的長輩，其中包括他的教母，然而父母親卻不把他的話當一回事，還反駁：「他是奉獻給上帝的人耶，你怎麼敢這樣說他？他希望多注意一下你，這是好事啊。」漢莫說，他對此感到無助，認為自己孤立無援，以一種最壞的方式認識到性愛上的權力不平等，讓他變得有一種想要能夠操控或支配別人的心態，因為在這種事上沒有掌控權，讓他覺得很不舒服也很危險。

旁人看漢莫覺得他出身自億萬油王之家，從小含著金湯匙長大，又外表出眾、風度翩翩，是個貴公子，其實他很喜歡在性愛過程中向女方使用凌虐或是暴力的手段，在激情時更會忍不住表示想要把她們「吃掉」，不只是形容，而是真的有想食人的慾望，與他有過性接觸的女性，好幾位都對他提出告訴，其中一位化名「艾菲」的女子堅稱被他強暴，他至今仍否認，表示一切行為都是兩情相悅。

他的醜聞發生後，妻子跟他離婚，他也被傳一度移居到開曼群島，在那邊擔任販售度假房產的人員來維生，他和原生家庭早就鬧翻，得不到他們的經濟援助，他表示曾經在開曼游泳 ，不由得愈游離岸邊愈遠，希望也許自己就溺死在海裡，或是被船撞到沈下去，或是被鯊魚吃掉等，可是看到岸上的孩子們，覺得自己還是不能尋短。

他還對回到演藝圈抱著期望，不贊同目前的「取消文化」，期待像好友小勞勃道尼一樣，能得到改過自新、重新回歸的機會，就不知道這個訪問推出之後，有多少人願意原諒他？