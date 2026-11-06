新澤西州開出勁球頭獎 1注獨得8.47億元 史上第9高獎金

勁球彩券。（美聯社）

勁球（Powerball）再開出億萬美元級頭獎！新澤西州1名彩券玩家在11月4日（周三）開出的勁球彩票中，幸運猜中全部號碼，獨得8.47億美元頭獎，成為勁球史上第9高獎金得主，也是2026年開出的第2高頭獎。目前官方尚未公布得主身分。

People雜誌報導，勁球官方證實，這張中獎彩券售出地點位於新澤西州卑爾根郡（Bergen County）。當期開獎號碼為15、34、41、53、56，紅色勁球號碼為21，另有2倍加乘選項。

勁球產品集團主席、堪薩斯州彩券執行董事史蒂芬杜瑞爾（Stephen Durrell）在開獎前表示，當頭獎累積到如此高的金額時，玩家自然會提高關注度，過去一周的彩券銷售情況也反映出這股熱潮。他並指出，每張售出的彩券除了增加頭獎金額，也能為地方社區的重要公共計畫與服務提供資金。

這次8.47億美元頭獎若選擇一次領取現金，預估可領取3億6310萬美元。隨著頭獎開出，11月7日（周六）的下一期勁球獎金已重設為2000萬美元，現金一次領取金額預估為860萬美元。

值得注意的是，勁球上一名頭獎得主同樣進入史上前10大獎金排行榜。今年8月，伊利諾州曾售出一張中獎彩券，得主抱走10.4億美元，排名史上第8高。該名得主選擇匿名，事後透露，自己起初不相信中獎，還特地打電話向家人確認。

得主表示：「即使領取獎金後，我仍在消化這個消息，從難以置信、震驚，到獲得10億美元頭獎的巨大喜悅，各種情緒交織在一起。」他也說，從未想過花2美元買一張彩券，竟能換來10.4億美元獎金，形容這是意想不到的祝福。

勁球史上最高頭獎則是2022年開出的20.4億美元，由加州得主埃德溫卡斯楚（Edwin Castro）獨得，至今仍是唯一突破20億美元的勁球獎金。