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從佛州起飛 精神航空在海地遭槍擊 傳1傷

世界新聞網王若馨／即時報導
精神航空。示意圖，非文中當事班機。(路透)
精神航空。示意圖，非文中當事班機。(路透)

邁阿密先鋒報(Miami Herald)11日報導，一架今日從佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)起飛的精神航空(Spirit Airlines)班機，在海地首都太子港(Port-au-Prince)上空遭到槍擊，被迫改道飛往多明尼加共和國機場。

該班機目前已安全降落。

消息人士告訴邁阿密先鋒報，機上至少有一名空服人員被子彈擦傷；在影片中，機艙內部的彈痕清晰可見。

影片來源：YouTube@New York Post

這起事件迫使海地杜森國際機場當局緊急停飛所有商業航班，航班追蹤器顯示，捷藍航空(Jetblue Airways)和美捷貨運(Amerijet Cargo)飛機均轉向遠離海地。

此為過去數周內，第二起進入太子港領空的飛機遭武裝團體槍擊的事件。武裝分子上個月也射擊了一架隸屬於聯合國的直升機。

在精神航空遇襲的幾個小時前，海地產生了新總理，海地過渡總統委員會已任命企業家阿利克斯·迪迪埃·菲爾斯-艾梅(Alix Didier Fils-Aimé)接替康尼爾(Garry Conille)的總理一職。

槍擊 佛羅里達州 聯合國

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